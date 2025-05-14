ЗМІ: США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі

Американська сторона виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт Північноатлантичного Альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

Про це стало відомо NOS від неназваних джерел у НАТО, передає "Європейська правда".

Питання можливого запрошення Зеленського на саміт НАТО обговорюється в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Туреччині в середу.

"Джерела в НАТО повідомляють, що США заперечують проти приїзду Зеленського на саміт наступного місяця. Адміністрація президента Трампа не дуже схвалює цю ідею, частково через напружені відносини між двома лідерами", – пише NOS.

Одне з джерел сказало телеканалу, що відмова запросити Зеленського стала б "дипломатичною катастрофою для Нідерландів, яку не зміг би виправдати жоден речник".

Водночас співрозмовники NOS підкреслили, що до саміту НАТО залишилось ще шість тижнів, і ситуація може змінитись.

За даними ЗМІ, столиці країн ЄС закликають Брюссель уникати будь-яких конфліктів з Дональдом Трампом до саміту НАТО в червні, щоб не зірвати захід.

А союзники по НАТО також почали формувати угоду щодо значного збільшення оборонних витрат у відповідь на вимогу президента США виділяти 5% ВВП на військові потреби.