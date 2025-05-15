МИД Нидерландов: вопрос участия Зеленского в саммите НАТО будет решать Рютте
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос об участии президента Владимира Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО в Гааге будет решать генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии в четверг, сообщает "Европейская правда".
Отвечая на вопрос журналистов в Анталии, Вельдкамп заявил, что будет "очень рад принять президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге".
"Но решение о приглашениях принимаю не я как страна-хозяин. Это генеральный секретарь НАТО будет решать. Но для меня он (Зеленский, – Ред.) всегда будет желанным гостем в Гааге", – подчеркнул глава МИД Нидерландов.
Это заявление появилось на фоне информации в СМИ о том, что американская сторона якобы выступает против приглашения Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Гааге 24-25 июня.
Также по данным СМИ, столицы стран ЕС призывают Брюссель избегать любых конфликтов с американским президентом Дональдом Трампом до саммита НАТО в июне, чтобы не сорвать мероприятие.