МИД Нидерландов: вопрос участия Зеленского в саммите НАТО будет решать Рютте

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос об участии президента Владимира Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО в Гааге будет решать генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии в четверг, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос журналистов в Анталии, Вельдкамп заявил, что будет "очень рад принять президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге".

"Но решение о приглашениях принимаю не я как страна-хозяин. Это генеральный секретарь НАТО будет решать. Но для меня он (Зеленский, – Ред.) всегда будет желанным гостем в Гааге", – подчеркнул глава МИД Нидерландов.

Это заявление появилось на фоне информации в СМИ о том, что американская сторона якобы выступает против приглашения Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Также по данным СМИ, столицы стран ЕС призывают Брюссель избегать любых конфликтов с американским президентом Дональдом Трампом до саммита НАТО в июне, чтобы не сорвать мероприятие.