У ДМСУ попередили про можливі затримки при перетині кордону з Польщею на КПП "Шегині – Медика"

У Державній митній службі України попередили про можливі затримки при перетині кордону з Польщею на КПП "Шегині – Медика" у суботу, 17 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію ДМСУ.

Як зазначили українські прикордонники, за інформацією польської сторони, впродовж 17 травня планується ремонт смуги руху для вантажних автомобілів у пункті пропуску "Шегині – Медика".

"На час відновлення дорожнього полотна оформлення вантажівок буде здійснюватись смугою руху для легкових авто. Просимо перевізників зважати на ці обставини та обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", – йдеться у повідомленні.

Нещодавно польські перевізники почали свою акцію-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ" з 16:00 12 травня, заявивши, що пропускатимуть один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

Згодом апеляційний суд у польському Любліні наказав протестувальникам зняти блокаду, після чого вони припинили свій протест.