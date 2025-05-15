В Государственной таможенной службе Украины (ГТСУ) предупредили о возможных задержках при пересечении границы с Польшей на КПП "Шегини – Медыка" в субботу, 17 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию ГТСУ.

Как отметили украинские пограничники, по информации польской стороны, в течение 17 мая планируется ремонт полосы движения для грузовых автомобилей в пункте пропуска "Шегини – Медыка".

"На время восстановления дорожного полотна оформление грузовиков будет осуществляться по полосе движения для легковых авто. Просим перевозчиков учитывать эти обстоятельства и выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска", – говорится в сообщении.

Недавно польские перевозчики начали свою акцию-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск" с 16:00 12 мая, заявив, что будут пропускать один грузовой автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

Впоследствии апелляционный суд в польском Люблине приказал протестующим снять блокаду, после чего они прекратили свой протест.