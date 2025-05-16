Президентка Єврокомісії: Путін не готовий до миру, маємо посилити тиск

Президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн заявила, що останні дії глави РФ Владіміра Путіна свідчать про його небажання миру, тому потрібно посилити санкційний тиск на нього.

Як пише "Європейська правда", про це фон дер Ляєн сказала перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Тирані.

Президентка ЄК зазначила, що спочатку Путін закликав до припинення вогню напередодні 9 травня, але потім не дотримався цієї обіцянки.

Потім, за її словами, Україна за підтримки Європейського Союзу та Сполучених Штатів закликала до повного і беззастережного припинення вогню на 30 днів, але Путін відхилив цю пропозицію.

"І нарешті він запропонував зустріч безпосередньо між Україною і Росією в Туреччині. Президент Зеленський був готовий до зустрічі. Президент Путін так і не з'явився. І це показує справжнє переконання президента Путіна, що він не хоче миру. Тому ми маємо посилити тиск", – сказала глава ЄК.

Вона додала, що саме тому ЄС працює над новим пакетом санкцій.

"Цей пакет включатиме, наприклад, санкції щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Він охоплюватиме роботу над включенням до списку більшої кількості суден російського "тіньового флоту", а також зниження верхньої межі ціни на нафту і додаткові санкції проти фінансового сектору Росії. Для нас важливо, щоб ми домоглися миру, і тому ми маємо посилити тиск на президента Путіна, доки він не буде готовий до миру", – заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, ЗМІ очікують, що на саміті Європейської політичної спільноти головною темою буде різке посилення санкцій проти Москви.

Попередній саміт Європейської політичної спільноти відбувся в листопаді 2024 року в Будапешті.