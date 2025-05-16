Союзники України розглянуть на саміті в Албанії запровадження нових санкцій проти очільника Кремля Владіміра Путіна після того, як він не з’явився на очікуваних переговорах у Туреччині між Києвом і Москвою – мова може йти про каральні мита на імпорт з Росії.

Про це пише Politico із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 16 травня, в столиці Албанії – Тирані – зустрічаються прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Ердоган, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.

Співрозмовники стверджують, що на неформальному саміті Європейської політичної спільноти головною темою буде різке посилення санкцій проти Москви.

Два європейські співрозмовники повідомили, що наразі обговорюються каральні мита на імпорт з Росії. ЄС вже запровадив значні санкції після повномасштабного вторгнення у 2022 році, але досі утримувався від повного торговельного ембарго проти РФ.

Як зазначає видання, перед початком переговорів між Україною та Росією у четвер, 15 травня, які не відбулися, один із посадовців Великої Британії попередив: якщо зустріч не буде результативною, розмова перейде до теми санкцій.

"Президент Путін ховається", – заявив один із радників Макрона ще до офіційного підтвердження з боку Кремля про неучасть глави Кремля у переговорах.

За словами посадовця ЄС, нові санкції також надихаються ідеєю американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який запропонував запровадити мита в розмірі 500% на російський експорт, якщо Путін не припинить агресію проти України.

"Ми беремо натхнення з масштабів цієї пропозиції", – додав він.

13 травня ЗМІ писали, що європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України з очільником Кремля у Туреччині, перш ніж переходити до нових санкцій.

15 травня у Туреччині очікували на переговори між Україною та Росією. Президент Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським. Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.