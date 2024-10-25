Орбан і Мішель запросили на саміт Європейської політичної спільноти в Будапешт

Голова Європейської ради Шарль Мішель та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан скерували запрошення лідерам на саміт Європейської політичної спільноти, що відбудеться в Будапешті 7 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда", в розпорядженні якої є текст запрошення.

У запрошенні на саміт Європейської політичної спільноти згадуються "численні кризи", зокрема агресія Росії проти України, ескалація на Близькому Сході, міграційна криза в Європі та виклики перед глобальною економікою.

"Усе це ставить під загрозу мир, стабільність і процвітання в нашому регіоні. Ми переконані, що рішення, які ми ухвалимо для подолання цих криз, визначатимуть наше майбутнє на десятиліття вперед", – зазначається там.

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Саміт ЄПС у Будапешті, як вказано, відкриє пленарне засідання про безпекові виклики, після якого відбудуться чотири тематичні засідання на теми міграції та економічної безпеки. Саміт завершать тематичні виступи на пленарному засіданні.

ЗМІ раніше писали, що прем'єр Угорщини хотів запросити на листопадовий "євросаміт" колишнього президента США Дональда Трампа, причому це станеться вже після виборів у Штатах.

Тим часом лідери принаймні кількох держав ЄС розглядають можливість бойкотувати саміт Європейської політичної спільноти в Будапешті через дії угорського прем’єра Віктора Орбана.