У Стамбулі почалась зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини

Вперше за більш ніж 3 роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

У переговорній залі, окрім української та російської делегацій, присутня також делегація Туреччини.

фото: anadolu

У вступній промові міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що "ми повинні скористатися цією нагодою, щоб просунутися на шляху до миру".

Оператор BBC, який був у залі на початку переговорів, повідомив, що між сторонами не відбулося рукостискання.

Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Перед зустріччю він написав, що мир можливий "лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

Як повідомлялося, Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з господарем Кремля.