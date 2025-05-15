Путін назвав склад делегації РФ для переговорів з Україною

Очільник Кремля Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах із Україною в Стамбулі 15 травня.

Про це повідомили в адміністрації Росії, пише "Європейська правда".

Делегацію очолить помічник очільника Росії Владімір Мединський.

Серед інших учасників переговорного процесу – заступник міністра закордонних справ Росії Михаїл Галузін, начальник Головного управління Генштабу РФ Валерій Костюков, а також заступник міністра оборони РФ Александр Фомін.

Як відомо, очільник Кремля заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Український президент Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того Трамп заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.

А глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.