В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции

Впервые за более чем 3 года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

В переговорном зале, кроме украинской и российской делегаций, присутствует также делегация Турции.

фото: anadolu

В вступительной речи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что "мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы продвинуться на пути к миру".

Оператор BBC, который был в зале в начале переговоров, сообщил, что между сторонами не произошло рукопожатия.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Перед встречей он написал, что мир возможен "только при условии, что Россия продемонстрирует готовность к конкретным действиям, среди которых – полное прекращение огня на срок не менее 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмен военнопленными по формуле "всех на всех".

Как сообщалось, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.