Як Орбан створює в Угорщині ворогів України і хто може це зупинити

Менше року лишилося до виборів в Угорщині, на яких ставки для прем’єра Віктора Орбана надзвичайно високі: уперше з 2010 року він має усі шанси втратити владу.

Для українців головна проблема у тому, що Орбан обрав Україну головною темою своєї кампанії. Атака на Україну та її європейське майбутнє, створення з неї "ворога", що загрожує існуванню угорської держави – ідея, навколо якої угорський прем'єр намагається згуртувати свій електорат. І цей опис – не перебільшення.

Про те, як угорський прем’єр підживлює наратив про "українську загрозу для Угорщини" і чи можна змусити Орбана змінити цей наратив, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах. Далі – стислий її виклад.

Посадовці України та ЄС неодноразово заявляли, що під час польського головування, тобто до кінця червня 2025 року, Євросоюз точно почне практичні переговори про вступ України. Питання було лише у тому, скільки кластерів відкриють – чи то два, чи то три.

Усі ці плани, по суті, перекреслені прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

І не лише через Україну, а й… через Польщу. Річ у тім, що польський уряд, який головує в ЄС до кінця червня, є одним з ключових противників Орбана всередині ЄС. Дарувати Дональду Туску таке досягнення, як успіх на українському напрямку, угорський прем’єр точно не стане.

Ще на початку року, коли наміри блокування України не були остаточно сформовані, в Угорщині придумали механізм, як загальмувати це принаймні до кінця червня. Для цього Орбан оголосив так звані "національні консультації" щодо України і її вступу в ЄС. Ці "консультації" триватимуть до 20 червня. А далі на політичне рішення і на проведення міжурядової конференції просто не лишиться часу.

Немає сумніву в тому, що учасники угорського "опитування" одноголосно виступлять проти вступу України в ЄС. Віктор Орбан проводить подібні "національні консультації" з різних питань з 2006 року і щоразу отримує понад 95% "за".

І юридично її висновки не мають ваги. Саме тому це спершу видавалося лише черговим піар-кроком. Адже Угорщина за три роки вже втретє проводить такі "нацконсультації" саме щодо України, але після шантажу Віктор Орбан врешті-решт поступався Україні і Брюсселю.

Але зараз ситуація інша. Наступного року він ризикує втратити владу і заради перемоги готовий переступити усі червоні лінії.

Орбан визначив Україну "ворогом-2026", а євроінтеграцію України – головною, екзистенційною загрозою для Угорщини.

Другий елемент виборчої стратегії угорського прем’єра – необхідність пов'язати цю "українську загрозу" з політичними противниками Орбана. Зокрема, з опозиційною партією "Тиса", а також Європейською народною партією, до якої "Тиса" входить.

Наскільки ефективно Орбану вдається просувати цю думку – сказати складно, адже сама "Тиса" та її лідер Петер Мадяр від заяв щодо України утримуються. А рейтинги "Тиси", попри всю пропаганду режиму Орбана, наразі не падають.

Також у цьому завданні Орбану дуже шкодить те, що він не до кінця монополізував медіаполе Угорщини. Але заради впливу на вільні медіа угорська влада почала запроваджувати схоже з російським законодавство.

Для боротьби з вільними медіа угорська влада почала запроваджувати схоже з російським законодавство.

Для України цей розвиток має кілька дуже негативних наслідків.

Довгострокова загроза – це саме по собі створення з України образу ворога в Угорщині, що може мати тривалий отруйний вплив на взаємини.

Друга, безпосередня загроза – це блокування руху України до ЄС.

Наразі в Україні та Європі є тільки одна можливість змусити Орбана змінити цей наратив – підключити Дональда Трампа. Це непросто, але спробувати можна. Тим паче, що в їхніх стосунках – зараз не все так добре, як здається.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах.