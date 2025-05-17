Как Орбан создает в Венгрии врагов Украины и кто может это остановить

Меньше года осталось до выборов в Венгрии, на которых ставки для премьера Виктора Орбана чрезвычайно высоки: впервые с 2010 года он имеет все шансы потерять власть.

Для украинцев главная проблема в том, что Орбан выбрал Украину главной темой своей кампании. Атака на Украину и ее европейское будущее, создание из нее "врага", угрожающего существованию венгерского государства – идея, вокруг которой венгерский премьер пытается сплотить свой электорат. И это описание – не преувеличение.

О том, как венгерский премьер подпитывает нарратив об "украинской угрозе для Венгрии" и можно ли заставить Орбана изменить этот нарратив, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах. Далее – краткое ее изложение.

Чиновники Украины и ЕС неоднократно заявляли, что во время польского председательства, то есть до конца июня 2025 года, Евросоюз точно начнет практические переговоры о вступлении Украины. Вопрос был лишь в том, сколько кластеров откроют – то ли два, то ли три.

Все эти планы, по сути, перечеркнуты премьером Венгрии Виктором Орбаном.

И не только из-за Украины, но и... из-за Польши. Дело в том, что польское правительство, которое председательствует в ЕС до конца июня, является одним из ключевых противников Орбана внутри ЕС. Дарить Дональду Туску такое достижение, как успех на украинском направлении, венгерский премьер точно не станет.

Еще в начале года, когда намерения блокирования Украины не были окончательно сформированы, в Венгрии придумали механизм, как затормозить это по крайней мере до конца июня. Для этого Орбан объявил так называемые "национальные консультации" по Украине и ее вступлению в ЕС. Эти "консультации" продлятся до 20 июня. А дальше на политическое решение и на проведение межправительственной конференции просто не останется времени.

Нет сомнения в том, что участники венгерского "опроса" единогласно выступят против вступления Украины в ЕС. Виктор Орбан проводит подобные "национальные консультации" по различным вопросам с 2006 года и каждый раз получает более 95% "за".

И юридически ее выводы не имеют веса. Именно поэтому это сначала казалось лишь очередным пиар-шагом. Ведь Венгрия за три года уже в третий раз проводит такие "нацконсультации" именно по Украине, но после шантажа Виктор Орбан в конце концов уступал Украине и Брюсселю.

Но сейчас ситуация другая. В следующем году он рискует потерять власть и ради победы готов переступить все красные линии.

Орбан определил Украину "врагом-2026", а евроинтеграцию Украины – главной, экзистенциальной угрозой для Венгрии.

Второй элемент избирательной стратегии венгерского премьера – необходимость связать эту "украинскую угрозу" с политическими противниками. В частности, с оппозиционной партией "Тиса", а также Европейской народной партией, в которую "Тиса" входит.

Насколько эффективно Орбану удается продвигать эту мысль – сказать сложно, ведь сама "Тиса" и ее лидер Петер Мадьяр от заявлений относительно Украины воздерживаются. А рейтинги "Тисы", несмотря на всю пропаганду режима Орбана, пока не падают.

Также в этой задаче Орбану очень вредит то, что он не до конца монополизировал медиаполе Венгрии. Но ради влияния на свободные медиа венгерские власти начали вводить схожее с российским законодательство.

Для Украины это развитие имеет несколько очень негативных последствий.

Долгосрочная угроза – это само по себе создание из Украины образа врага в Венгрии, что может иметь длительное отравляющее влияние на отношения.

Вторая, непосредственная угроза – это блокирование движения Украины в ЕС.

Сейчас у Украины и Европы есть только одна возможность заставить Орбана изменить этот нарратив – подключить Дональда Трампа. Это непросто, но попробовать можно. Тем более, что в их отношениях – сейчас не все так хорошо, как кажется.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах.