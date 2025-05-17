Макрон переконаний, що Трамп "відреагує на цинізм Путіна"

Президент Франції Емманюель Макрон висловив впевненість, що президент США відреагує на поведінку правителя РФ на тлі спроб розпочати перемовини про завершення російсько-української війни.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це Макрон заявив 17 травня на спільній пресконференції з прем’єром Албанії Еді Рамою у Тірані.

Макрон висловив впевненість, що Дональд Трамп належно відреагує на поведінку Владіміра Путіна у відповідь на спроби ініціювати припинення вогню та перемовини про завершення війни.

"На тлі того, як цинічно поводиться президент Путін, я вірю – навіть переконаний – що президент Трамп, дбаючи про довіру до США, відреагує на це. Його обрав американський народ. Він прийшов на посаду з благородною метою – забезпечити мир, і казав, що залучатиме усіх до цієї мети", – сказав Макрон.

"Путін і його армія не проявили поваги до пропозицій припинення вогню – які, нагадаю, були американською ініціативою", – наголосив Макрон.

Нагадаємо, після перших за три роки перемовин російської та української делегацій у Стамбулі 16 травня, де росіяни висували неприйнятні вимоги, Зеленський і європейські лідери спільно поговорили з Трампом.

Макрон розповів, що під час неї вони намагались донести, що РФ не реагує на вимоги США.

Також Емманюель Макрон повідомив, що Трамп може найближчими днями сконтактувати з Кремлем, щоб визначити подальші кроки для наближення завершення війни РФ проти України.