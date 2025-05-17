Макрон убежден, что Трамп "отреагирует на цинизм Путина"

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность, что президент США отреагирует на поведение правителя РФ на фоне попыток начать переговоры о завершении российско-украинской войны.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом Макрон заявил 17 мая на совместной пресс-конференции с премьером Албании Эди Рамой в Тиране.

Макрон выразил уверенность, что Дональд Трамп должным образом отреагирует на поведение Владимира Путина в ответ на попытки инициировать прекращение огня и переговоры о завершении войны.

"На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю – даже убежден – что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это. Его избрал американский народ. Он пришел на пост с благородной целью – обеспечить мир, и говорил, что будет вовлекать всех для этой цели", – сказал Макрон.

"Путин и его армия не проявили уважения к предложениям о прекращении огня – которые, напомню, были американской инициативой", – подчеркнул Макрон.

Напомним, после первых за три года переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая, где россияне выдвинули неприемлемые требования, Зеленский и европейские лидеры совместно поговорили с Трампом.

Макрон рассказал, что в разговоре они пытались донести, что РФ не реагирует на требования США.

Также Эмманюэль Макрон сообщил, что Трамп может в ближайшие дни связаться с Кремлем, чтобы определить дальнейшие шаги для приближения завершения войны РФ против Украины.