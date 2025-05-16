Макрон про розмову з Трампом: намагались донести, що РФ не реагує на вимоги США

Президент Франції Емманюель Макрон розповів деталі про розмову європейських лідерів з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить телеканал BFMTV.

Макрон зазначив, що в ході розмови висловив обурення тим, що Росія не відреагувала на пропозицію про припинення вогню.

"Ми обговорили з президентом Трампом, що неприйнятно, що Росія не реагує на вимоги американців, підтримані Україною та європейцями. Ні щодо перемир'я, ні щодо зустрічі на рівні керівництва", – підкреслив французький президент.

Він додав, що європейці зараз намагаються переконати США долучитись до нових санкцій проти РФ, щоб посилити тиск на кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.