У Фінляндії зіткнулися і розбились два цивільних гелікоптери з 5 людьми на борту

На заході Фінляндії зіткнулися в повітрі і впали два цивільних гелікоптери з п’ятьма людьми на борту.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Аварія сталася близько 13:30 біля містечка Еура, що північніше Турку, на заході країни. За словами декількох місцевих мешканців, що бачили аварію, гелікоптери летіли близько одне з одним, потім один раптово зробив маневр вбік, що призвело до зіткнення і падіння у лісі.

У поліції повідомили, що обидва апарати прямували однаковим маршрутом – із Таллінна, столиці Естонії, до летовища у Кокемякі, вже неподалік місця, де вони розбилися.

Teijo Valtanen / Yle

В одному з гелікоптерів було двоє людей, в іншому – троє. Естонське Postimees пише, що пасажирами були естонські бізнесмени. Чи вижив хтось після аварії, наразі не повідомляють.

В авіаційному клубі міста Порі розповіли, що пасажири гелікоптерів були запрошеними гостями події у Кокемякі, всі 50 учасників мали прибути туди різноманітними гелікоптерами й літаками.

Teijo Valtanen / Yle

На місці працюють рятувальні служби і поліція, журналістів туди поки не пускають.

Нагадаємо, на початку травня біля Рованіємі у фінській Лапландії розбився винищувач Hornet.

В березні у Німеччині легкомоторний літак зазнав аварії і впав на території садиби, пілот загинув.