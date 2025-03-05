У Німеччині пілот загинув після падіння літака в сад

Пілот загинув внаслідок аварії невеликого літака в західнонімецькому містечку Плеттенберг у регіоні Зауерланд, що сталася у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Представник місцевої поліції повідомив, що одномоторний гвинтовий літак впав у сад житлового будинку вдень з нез'ясованих поки що причин.

фото DPA

Уламки літака лежали між деревами в підліску. За попередніми даними, інших жертв немає.

Поліція повідомила, що інцидент бачили кілька очевидців. Рятувальні служби надали їм допомогу.

Розслідуванням причин аварії зараз, як зазвичай, займається Федеральне бюро з розслідування авіаційних подій.

Уламки літака перебувають у дуже поганому стані, повідомив речник відомства. За попередніми даними, це був одномісний літак.

Особа загиблого залишається нез'ясованою, а реєстраційний номер літака поки що не встановлений.

Після аварії о 16:42 поліція оточила місце катастрофи на великій території.

Для документування місця катастрофи з висоти був задіяний гелікоптер.

Нагадаємо, наприкінці грудня пілот і його пасажир отримали травми, коли невеликий літак не зміг приземлитися в аеропорту Штутгарта.

Перед цим літак авіакомпанії Swiss International Air Lines був змушений здійснити екстрену посадку в австрійському місті Грац через задимлення в салоні і кабіні пілотів.