У Німеччині пілот загинув після падіння літака в сад
Пілот загинув внаслідок аварії невеликого літака в західнонімецькому містечку Плеттенберг у регіоні Зауерланд, що сталася у вівторок.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.
Представник місцевої поліції повідомив, що одномоторний гвинтовий літак впав у сад житлового будинку вдень з нез'ясованих поки що причин.
Уламки літака лежали між деревами в підліску. За попередніми даними, інших жертв немає.
Поліція повідомила, що інцидент бачили кілька очевидців. Рятувальні служби надали їм допомогу.
Розслідуванням причин аварії зараз, як зазвичай, займається Федеральне бюро з розслідування авіаційних подій.
Уламки літака перебувають у дуже поганому стані, повідомив речник відомства. За попередніми даними, це був одномісний літак.
Особа загиблого залишається нез'ясованою, а реєстраційний номер літака поки що не встановлений.
Після аварії о 16:42 поліція оточила місце катастрофи на великій території.
Для документування місця катастрофи з висоти був задіяний гелікоптер.
Нагадаємо, наприкінці грудня пілот і його пасажир отримали травми, коли невеликий літак не зміг приземлитися в аеропорту Штутгарта.
Перед цим літак авіакомпанії Swiss International Air Lines був змушений здійснити екстрену посадку в австрійському місті Грац через задимлення в салоні і кабіні пілотів.