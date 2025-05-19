Туск про результати виборів президента Польщі: все тільки починається

Прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував результати президентських виборів, які показали мінімальний відрив між двома ключовими кандидатами: мером Варшави Рафалом Тшасковським віл партії Туска і директором Інституту національної пам’яті Каролем Навроцьким, якого підтримує опозиція.

Про це Туск написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Туска з’явився одразу після публікації даних екзит-полів, які віддали Тшасковському 30,8%, а Навроцькому – 29,1%.

Попередні офіційні дані Національної виборчої комісії підтвердили, що розрив між кандидатами є невеликим: Тшасковський має 31,2%, а Навроцький – 29,7%.

Коментуючи результати, Туск зазначив, що "гра за все тільки починається".

"Ці два тижні вирішать майбутнє нашої батьківщини. Тому ми не можемо відступити ні на крок", – підкреслив польський прем’єр.

Про виборчу компанію у Польщі та останні тижні перед першим туром можна почитати у статті Вибори на тлі антиукраїнських заяв: чому новий президент Польщі вже не буде другом України

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