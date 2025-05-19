Вибори в Польщі: між двома ключовими кандидатами зберігається мінімальний відрив

Національна виборча комісія Польщі оголосила результати президентських виборів за даними з 99,99% виборчих дільниць: у другий тур виходять мер Варшави Рафал Тшасковський разом з директором Інституту національної пам’яті Каролем Навроцьким.

Ці дані наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Наразі залишилося підрахувати голоси з окремих комісій у двох воєводствах: Поморському (99,48%) і Мазовецькому (99,95%).

Згідно з офіційними даними, Тшасковський перемагає у першому турі із результатом 31,2% голосів. Однак його відрив від Навроцького (29,7%) є мінімальним.

Кандидат від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен здобуває 14,8% голосів.

Це означає, що Тшасковський і Навроцький зустрінуться у другому турі, який відбудеться 1 червня.

Дані зі 100% дільниць за кордоном показують, що там переміг Рафал Тшаскофський – 36,82% голосів, на другому місці опинився Менцен – 16,58%, Кароль Навроцький отримав 16,07% голосів за кордоном.

У двох найбільших округах – у США та Канаді – переміг Кароль Навроцький. У країнах Західної Європи переможцем є Рафал Тшасковський.

Орієнтовна явка склала 66,8%. Якщо ці дані підтвердяться, це буде найвищий результат явки у першому турі президентських виборів з 1990 року. Кращий результат був зафіксований лише двічі у другому турі: у 1995 році (68,23%) та 2020 році (68,18%).

Остаточні результати першого туру Національна виборча комісія має оприлюднити в понеділок або вівторок.

Про виборчу компанію у Польщі та останні тижні перед першим туром можна почитати у статті Вибори на тлі антиукраїнських заяв: чому новий президент Польщі вже не буде другом України

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