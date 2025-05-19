Туск о результатах выборов президента Польши: все только начинается

Премьер Польши Дональд Туск прокомментировал результаты президентских выборов, которые показали минимальный отрыв между двумя ключевыми кандидатами: мэром Варшавы Рафалом Тшасковским из партии Туска и директором Института национальной памяти Каролем Навроцким, которого поддерживает оппозиция.

Об этом Туск написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Туска появился сразу после публикации данных экзит-полов, которые отдали Тшасковскому 30,8%, а Навроцкому – 29,1%.

Предварительные официальные данные Национальной избирательной комиссии подтвердили, что разрыв между кандидатами является небольшим: у Тшасковского 31,2%, а в Навроцкого 29,7%.

Комментируя результаты, Туск отметил, что "игра всего лишь начинается".

"Эти две недели решат будущее нашей родины. Поэтому мы не можем отступить ни на шаг", – подчеркнул польский премьер.

Об избирательной компании в Польше и последних неделях перед первым туром можно почитать в статье: Выборы на фоне антиукраинских заявлений: почему новый президент Польши уже не будет другом Украины

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