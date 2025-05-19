Литва планує купити військові кораблі у Норвегії

Литва має намір придбати у Норвегії військові кораблі, здатні виконувати різні функції, заявила міністерка оборони країни Довіле Шакалієне.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Шакалієне зробила на пресконференції зі своїм норвезьким колегою Туре О. Сандвіком, її цитує LRT.

Литовська міністерка зазначила, що рішення щодо придбання кораблів мають ухвалити до кінця року.

"Ми дуже інтенсивно працюємо, оцінюючи наші можливості придбати кораблі в Норвегії, наразі розглядаються певні пропозиції, з боку Норвегії також проводять оцінку моделей кораблів, як цей процес міг би просуватися далі", – сказала вона.

Очільниця оборонного відомства Литви підкреслила, що це рішення значно зміцнить військові можливості країни, а також створить "можливості для ефективної співпраці в контексті промислового співробітництва для нашої оборонної промисловості".

Раніше шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Фінляндія, Норвегія, Швеція і Литва планують спільно закупити сотні бойових машин CV90.

Крістерссон тоді говорив, що йдеться про "сотні одиниць" техніки, а відповідний меморандум про наміри мають підписати навесні 2025 року.

Після цього литовський прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас заявив, що близько третини шведських бойових машин піхоти CV90, які закуповуватимуть ці країни, планують збирати в Литві.