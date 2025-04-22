Швеція планує закупити бойові машини із Норвегією, Литвою і Фінляндією

Швеція разом із Литвою, Норвегією і Фінляндією розглядають можливість скоординованого придбання бойових машин піхоти CV90 компанії BAE Systems.

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, якого цитує SVT, повідомляє "Європейська правда".

На спільній пресконференції зі своїм литовським колегою Гінтаутасом Палуцкасом шведський прем'єр розповів, що країни обговорили купівлю "кількох сотень" CV90.

"Спільні закупівлі прискорять поставки, скоротять витрати і принесуть користь нашим оборонно-промисловим зв'язкам", – сказав Крістерссон.

За його словами, наразі сторони готують заяву про наміри щодо співпраці стосовно цих машин.

CV90 виробляється шведською філією британської BAE Systems – найбільшої в Європі оборонної компанії.

Нагадаємо, Латвія уклала з іспанською компанією GDELS-Santa Bárbara Sistemas договір на постачання Національним збройним силам 42 бойових машин піхоти ASCOD загальною вартістю 373 млн євро.

Повідомляли також, що Данія оголосила про контракт на закупівлю 130 бронетранспортерів Patria, що виробляються у Фінляндії.