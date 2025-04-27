В Литві заявили про наміри виробляти шведські бронемашини CV90

Близько третини шведських бойових машин піхоти CV90, які мають намір закупити країни Північної Європи і Балтії, планують збирати в Литві.

Про це заявив литовський прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, попередня домовленість полягає в тому, щоб близько 30 відсотків бронемашин піхоти CV90 могли збирати в Литві.

"Тобто щоб у ланцюжок поставок були включені литовські підприємства", – заявив прем'єр-міністр Литви.

Загалом країни Північної Європи і Балтії спільно планують закупити загалом близько тисячі бойових машин піхоти, додав Палуцкас.

"Литві дістанеться близько сотні, але очікується, що в процесі виробництва всієї тисячі візьме участь і литовський бізнес", – зазначив він.

Палуцкас також додав, що шведська оборонна промисловість розглядає пропозицію про будівництво в Литві збройових заводів, частина продукції яких залишалася б у країні.

"Шведській оборонній промисловості запропонували, щоб вона разом із державою долучилася до спільних проєктів із будівництва певних оборонних заводів і фабрик, де вироблялася б сучасна зброя, частина якої надходила б на наші склади, а частина продавалася б на ринку. Вони розглядають цю пропозицію", – розповів очільник уряду Литви.

Раніше шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Фінляндія, Норвегія, Швеція і Литва планують спільно закупити сотні бойових машин CV90.

Крістерссон тоді говорив, що йдеться про "сотні одиниць" техніки, а відповідний меморандум про наміри мають підписати навесні 2025 року.

Водночас у Фінляндії заявили, що не розглядають можливість спільної закупівлі бойових машин піхоти CV90 спільно з Швецією Норвегією і Литвою.