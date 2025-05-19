ЄС і Британія на саміті закликали РФ продемонструвати готовність до миру

ЄС і Британія під час першого після Brexit двостороннього саміту підтвердили спільну підтримку України і закликали Росію до повного і безумовного припинення вогню.

Про це йдеться у спільній заяві за результатами саміту, повідомляє "Європейська правда".

У заяві керівники Британії і ЄС підтвердили рішуче засудження загарбницької війни Росії проти України і підтвердили тверду і незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми також підтвердили нашу непохитну відданість наданню подальшої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки України та її народу стільки часу, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це буде потрібно", – йдеться у заяві.

Лідери також висловили заклик до повного, безумовного припинення вогню та змістовних переговорів заради справжнього миру, спрямованих на припинення війни та відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

"Як і в минулому, зараз саме Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру", – наголосили у заяві.

Лідери також підтвердили готовність продовжувати чинити тиск на Росію, в тому числі шляхом продовження санкцій та вжиття заходів для запобігання їх обходу, секторальних заходів та обмеження цін на нафту, а також шляхом забезпечення того, щоб російські суверенні активи залишалися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою війну проти України та не відшкодує збитки, завдані цією війною.

"Ми зобов'язуємося забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини та інші серйозні злочини, скоєні у зв'язку з загарбницькою війною Росії, в тому числі шляхом створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – йдеться також у заяві.

Крім того, ЄС і Британія висловили підтримку відновленню та реконструкції України, згадавши в цьому контексті Конференцію з відновлення України в Італії в липні 2025 року.

Раніше цього дня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта прибули до Лондона на перший саміт Британія-ЄС.

Перед цим підтвердили, що Британія і ЄС погодили оборонний пакт і риболовну угоду, деталі мають офіційно повідомити пізніше.