ЕС и Британия на саммите призвали РФ продемонстрировать готовность к миру

ЕС и Великобритания во время первого после Brexit двустороннего саммита подтвердили совместную поддержку Украины и призвали Россию к полному и безусловному прекращению огня.

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам саммита, сообщает "Европейская правда".

В заявлении руководители Великобритании и ЕС подтвердили решительное осуждение захватнической войны России против Украины и подтвердили твердую и неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы также подтвердили нашу непоколебимую приверженность оказанию дальнейшей политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу столько времени, сколько это потребуется, и настолько интенсивно, насколько это потребуется", – говорится в заявлении.

Лидеры также выразили призыв к полному, безусловному прекращению огня и содержательным переговорам ради настоящего мира, направленных на прекращение войны и восстановление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

"Как и в прошлом, сейчас именно Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира", – отметили в заявлении.

Лидеры также подтвердили готовность продолжать оказывать давление на Россию, в том числе путем продолжения санкций и принятия мер для предотвращения их обхода, секторальных мер и ограничения цен на нефть, а также путем обеспечения того, чтобы российские суверенные активы оставались обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою войну против Украины и не возместит убытки, причиненные этой войной.

"Мы обязуемся обеспечить полную ответственность за военные преступления и другие серьезные преступления, совершенные в связи с захватнической войной России, в том числе путем создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", – говорится также в заявлении.

Кроме того, ЕС и Британия выразили поддержку восстановлению и реконструкции Украины, упомянув в этом контексте Конференцию по восстановлению Украины в Италии в июле 2025 года.

Ранее в этот день президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта прибыли в Лондон на первый саммит Британия-ЕС.

Перед этим подтвердили, что Британия и ЕС согласовали оборонный пакт и рыболовное соглашение, детали должны официально сообщить позже.