Британія і ЄС погодили оборонний пакт і риболовну угоду

Сполучене Королівство і ЄС погодили пакт щодо оборонно-безпекової співпраці, угоду щодо риболовства та співпраці в енергетиці, що є частиною анонсованого "перезавантаження" відносин після Brexit.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Британія і Євросоюз погодили пакт щодо оборонно-безпекової співпраці, а також угоду, що закріплює вигідні права вилову для європейських риболовних суден у британських водах на 12 років – до 2038 року, що називають значною поступкою з боку Британії.

Оборонно-безпековий пакт формалізує співпрацю у таких сферах як протидія гібридним зловмисним діям, кібербезпека, захист критичної інфраструктури, безпека у морі.

Серед іншого, домовленість відкриває можливість участі Британії у спільних програмах закупівель ЄС. Проте щодо участі Британії у програмі SAFE на 150 млрд євро ще потрібні подальші переговори.

Окрім того, досягли домовленості працювати над подальшими угодами у сфері енергетики, ввезення сільськогосподарської продукції, мобільності, міграції, клімату.

Щодо енергетики, планують фактичне повернення Британії до єдиного енергетичного ринку ЄС, із дотриманням європейських правил.

Перед цим британські ЗМІ повідомили про "значні зрушення" у переговорах, що тривали до пізньої ночі неділі – зі сподіванням досягти якогось результату перед прибуттям президентки Єврокомісії до Лондона у понеділок.

Нагадаємо, одне з нещодавніх опитувань показало, що більшість британців хочуть, щоб уряд зосередився на відновленні торговельних зв’язків з ЄС замість укладення нової економічної угоди зі США.