У Лондоні почався перший саміт Британія-ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта прибули до Лондона, де починається перший саміт Британія-ЄС.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн і Кошта прибули до маєтку Ланкастер Хауз, де їх зустріли прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер і міністр закордонних справ Девід Леммі.

Саміт планували як важливу подію для "перезавантаження" відносин Британії і Євросоюзу після негативу, залишеного суперечками довкола Brexit.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що бачить "реальний шанс перегорнути сторінку".

📍 in London for the first-ever EU–UK Summit.



We’ve got a real chance to turn the page and write a new chapter in our relationship.



Working together to deliver on the security of our shared continent and the prosperity of people on both sides of the Channel. pic.twitter.com/x44vlKCXE6