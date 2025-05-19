У Лондоні почався перший саміт Британія-ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта прибули до Лондона, де починається перший саміт Британія-ЄС.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн і Кошта прибули до маєтку Ланкастер Хауз, де їх зустріли прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер і міністр закордонних справ Девід Леммі.

Саміт планували як важливу подію для "перезавантаження" відносин Британії і Євросоюзу після негативу, залишеного суперечками довкола Brexit.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що бачить "реальний шанс перегорнути сторінку".

📍 in London for the first-ever EU–UK Summit.



We’ve got a real chance to turn the page and write a new chapter in our relationship.



Working together to deliver on the security of our shared continent and the prosperity of people on both sides of the Channel. pic.twitter.com/x44vlKCXE6 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2025

Перед цим підтвердили, що Британія і ЄС погодили оборонний пакт і риболовну угоду, деталі мають офіційно повідомити пізніше.

Вранці британські ЗМІ повідомляли про "значні зрушення" у переговорах, що тривали до пізньої ночі неділі – зі сподіванням досягти якогось результату до початку саміту.