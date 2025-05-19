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У Лондоні почався перший саміт Британія-ЄС

Новини — Понеділок, 19 травня 2025, 13:25 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта прибули до Лондона, де починається перший саміт Британія-ЄС.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда". 

Фон дер Ляєн і Кошта прибули до маєтку Ланкастер Хауз, де їх зустріли прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер і міністр закордонних справ Девід Леммі.

Саміт планували як важливу подію для "перезавантаження" відносин Британії і Євросоюзу після негативу, залишеного суперечками довкола Brexit.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що бачить "реальний шанс перегорнути сторінку". 

Перед цим підтвердили, що Британія і ЄС погодили оборонний пакт і риболовну угоду, деталі мають офіційно повідомити пізніше. 

Вранці британські ЗМІ повідомляли про "значні зрушення" у переговорах, що тривали до пізньої ночі неділі – зі сподіванням досягти якогось результату до початку саміту. 

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Велика Британія Єврокомісія
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