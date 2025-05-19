Зеленський запросив обраного президента Румунії відвідати Україну

Президент Володимир Зеленський запросив мера Бухареста Нікушора Дана, який переміг на президентських виборах в Румунії, відвідати Україну.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах за підсумком телефонної розмови із Даном, передає "Європейська правда".

19 травня Зеленський поспілкувався із обраним президентом Румунії, під час розмови він запросив Нікушора Дана приїхати до України, а також вони обговорили найближчі можливості зустрітися.

Під час розмови Зеленський привітав Дана із перемогою на президентських виборах.

"Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась, і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі", – заявив український президент.

Він також наголосив, що Румунія – це країна, "від якої багато залежить у питаннях безпеки".

"Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість", – підсумував український лідер.

Раніше Дан анонсував переговори про формування нового уряду. Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Дан переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів.

Також він розповів, що перші закордонні візити як глава держави може здійснити до Брюсселя, Кишинева і Вашингтона.

Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу