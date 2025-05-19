Переможець виборів президента Румунії скликає переговори щодо нового уряду

Мер Бухареста Нікушор Дан, який переміг на президентських виборах в Румунії, анонсував переговори про формування нового уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить HotNews.

Дан розповів, що з понеділка має намір почати переговори щодо формування уряду.

Він також зазначив, що хотів би бачити Іліє Боложана, який зараз є тимчасовим президентом, на посаді прем'єр-міністра, хоча додав, що обіцяти цього не може.

Дан сказав, що у нього в пріоритеті є три ключові питання: бюджетний дефіцит, безпека Румунії та початок переговорів про формування нового уряду.

"В рамках неформальних переговорів, ймовірно, я запрошу партії до обговорення вже завтра (заява була зроблена пізно ввечері у неділю. – Ред.), а потім через кілька тижнів відбудеться технічний раунд", – розповів він.

За словами Дана, він хоче побачити, "що відбувається всередині партій". Він також вважає, що новий уряд буде сформований за кілька тижнів.

Нагадаємо, після першого туру президентських виборів в Румунії тодішній прем’єр Марчел Чолаку подав у відставку. Відтоді обов’язки прем’єра виконує міністр внутрішніх справ Каталін Предою.

Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Дан переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів, ультраправого Джордже Сіміона підтримали 46,40% виборців.

Сіміон визнав поразку на виборах і привітав свого суперника, хоча раніше заявляв про свою "однозначну перемогу".