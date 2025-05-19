Зеленский пригласил избранного президента Румынии посетить Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил мэра Бухареста Никушора Дана, победившего на президентских выборах в Румынии, посетить Украину.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях по итогам телефонного разговора с Даном, передает "Европейская правда".

19 мая Зеленский пообщался с избранным президентом Румынии, во время разговора он пригласил Никушора Дана приехать в Украину, а также они обсудили ближайшие возможности встретиться.

Во время разговора Зеленский поздравил Дана с победой на президентских выборах.

"Очень важно, чтобы Румыния развивалась и чтобы мы все вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе", – заявил украинский президент.

Он также подчеркнул, что Румыния – это страна, "от которой многое зависит в вопросах безопасности".

"Мы очень благодарны за вклад в защиту жизней наших людей. Важно, что поддержка Украины продолжится. Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость", – подытожил украинский лидер.

Ранее Дан анонсировал переговоры о формировании нового правительства. Подсчет 100% бюллетеней показал, что Дан победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов.

Также он рассказал, что первые зарубежные визиты в качестве главы государства может совершить в Брюссель, Кишинев и Вашингтон.

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