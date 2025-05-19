Обраний президент Румунії розповів, куди хоче здійснити перші закордонні візити

Мер Бухареста Нікушор Дан, який переміг на президентських виборах в Румунії, розповів, що перші закордонні візити як глава держави він може здійснити до Брюсселя, Кишинева і Вашингтона.

Про це він заявив в інтерв’ю Antena 3 CNN, повідомляє "Європейська правда".

Дан відзначив підтримку з боку президента Франції Емманюеля Макрона та лідерки Молдови Маї Санду.

За його словами, ця підтримка "була дуже важливою".

На питання про те, куди він може здійснити свої перші закордонні візити, Дан відповів: "Брюссель, Кишинів, Вашингтон – це перші пункти призначення".

Раніше Дан анонсував переговори про формування нового уряду.

Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Дан переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Дана з "історичною перемогою".