Стало відомо, коли новообраний президент Румунії може скласти присягу

Обраний президентом Румунії Нікушор Дан може скласти присягу і приступити до виконання своїх повноважень уже наступного понеділка, 26 травня.

Це він сам припустив в ефірі телеканалу B1, який цитує інформагентство Agerpres, повідомляє "Європейська правда".

За словами Дана, за відсутності надзвичайних ситуацій у четвер опівдні відбудеться засідання Конституційного суду Румунії, на якому будуть затверджені результати виборів.

"А присяга буде складена перед парламентом, найімовірніше, у понеділок (26 травня. – Ред.) опівдні", – додав він.

Новообраний румунський президент також пообіцяв якнайшвидше зʼясувати обставини довкола виборів 2024 року, які були скасовані за підозрою в іноземному втручанні.

"Як президент, я спробую з'ясувати, хто несе відповідальність за те, що сталося на виборах у листопаді", – заявив Дан.

Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Нікушор Дан – проєвропейський мер Бухареста – переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів.

Ультраправий румунський політик Джордже Сіміон визнав поразку на виборах і привітав свого суперника.

Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.