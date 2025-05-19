Стало известно, когда новоизбранный президент Румынии может принять присягу

Избранный президентом Румынии Никушор Дан может принять присягу и приступить к исполнению своих полномочий уже в следующий понедельник, 26 мая.

Об этом он сам предположил в эфире телеканала B1, который цитирует информагентство Agerpres, сообщает "Европейская правда".

По словам Дана, при отсутствии чрезвычайных ситуаций в четверг в полдень состоится заседание Конституционного суда Румынии, на котором будут утверждены результаты выборов.

"А присяга будет принесена перед парламентом, скорее всего, в понедельник (26 мая. – Ред.) в полдень", – добавил он.

Новоизбранный румынский президент также пообещал как можно быстрее выяснить обстоятельства вокруг выборов 2024 года, которые были отменены по подозрению в иностранном вмешательстве.

"Как президент, я постараюсь выяснить, кто несет ответственность за то, что произошло на выборах в ноябре", – заявил Дан.

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Никушор Дан – проевропейский мэр Бухареста – победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов.

Ультраправый румынский политик Джордже Симион признал поражение на выборах и поздравил своего соперника.

Подробный анализ читайте в статье: Румыния выбирает ЕС: почему президентские выборы у соседей стали сенсацией европейского масштаба.