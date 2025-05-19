Вибори президента Румунії: одіозний Сіміон визнав свою поразку

Кандидат в президенти Румунії від ультраправої партії AUR Джордже Сіміон визнав свою поразку на виборах і привітав з перемогою свого суперника, мера Бухареста Нікушора Дана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відеозверненні Сіміона у Facebook, яке цитує G4Media.

Скандальний політик подякував "п’ятьом мільйонам румунів, які довірились йому", і пообіцяв "не підвести їх".

"Ми були одні проти всіх. Я пишаюся вами і вітаю свого суперника з перемогою. Це була воля румунського народу… Ми будемо йти до кінця, навіть якщо зараз важко пережити гіркий смак поразки", – додав він.

Варто зазначити, що після завершення голосування Сіміон заявляв про свою "однозначну перемогу", хоча результати екзит-полів показували різницю в 10 відсоткових пунктів на користь Нікушора Дана.

Згодом Сіміон опублікував у Facebook нове повідомлення, в якому знову заявив про свою перемогу, цього разу з "великим відривом".

Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Дан переміг на виборах з результатом 53,60% голосів, Сіміона підтримали 46,40% виборців.