ЄС пропонує США збільшити закупівлю американських товарів на 50 млрд євро

Брюссель хоче збільшити закупівлі американських товарів на 50 млрд євро, щоб вирішити "проблему" торговельних відносин зі США.

Про це заявив головний перемовник ЄС, єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович в інтерв'ю Financial Times, передає "Європейська правда".

На початку липня щодо ЄС і низки країн повинні почати діяти високі тарифи, що змушує Євросоюз поспішати, щоб уникнути повномасштабної трансатлантичної торгової війни.

За словами Шефчовича, США і ЄС досягли прогресу в результаті декількох раундів особистих і телефонних переговорів після того, як президент Дональд Трамп ввів, а потім призупинив 20-відсоткові мита щодо товарів з Євросоюзу.

Він додав, що "його амбіція" як і раніше полягає в укладенні "збалансованої і справедливої" угоди з Білим домом.

Шефчович зазначив, що головним аргументом, який він висунув торговому представнику США Джеймісону Гріру та міністру торгівлі Говарду Лутніку, було врахування експорту американських послуг до ЄС, що зменшило б загальний торговельний дефіцит з Європою до лише близько 50 млрд євро.

За його словами, цей дефіцит можна швидко покрити за рахунок угод про закупівлю більшої кількості американського газу та сільськогосподарської продукції.

"Якщо ми вважаємо проблемою дефіцит у розмірі 50 млрд євро, я вірю, що ми дійсно можемо... вирішити цю проблему дуже швидко за рахунок закупівлі скрапленого природного газу, деяких сільськогосподарських продуктів, таких як соя, або в інших сферах", – сказав Шефчович.

"Дуже важливо, що ми, на мою думку, трохи краще розуміємо один одного, їхню позицію, їхні мотиви. І я думаю, що вони трохи краще розуміють нас", – додав він.

Але він застеріг, що буде "дуже важко" досягти угоди, яка буде "однозначно вигідною і прийнятною для наших держав-членів і Європейського парламенту".

2 квітня Трамп ввів мінімальний додатковий тариф у розмірі 10% на майже всі країни, одночасно запропонувавши додаткові "взаємні" мита для деяких торговельних партнерів, у тому числі 20% для ЄС. Пізніше Трамп призупинив додаткові "взаємні" заходи, надавши партнерам 90 днів для переговорів.

Європейська комісія у середу, 30 квітня, представила країнам ЄС позиції для переговорів з адміністрацією Дональда Трампа про торгівлю і запроваджені США тарифні.

Раніше у квітні Дональд Трамп пообіцяв, що США і Євросоюз обовʼязково укладуть торговельну угоду.