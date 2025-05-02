ЕС предлагает США увеличить закупки американских товаров на 50 млрд евро

Брюссель хочет увеличить закупки американских товаров на 50 млрд евро, чтобы решить "проблему" торговых отношений с США.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС, еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович в интервью Financial Times, передает "Европейская правда".

В начале июля в отношении ЕС и ряда стран должны вступить в силу высокие тарифы, что заставляет Евросоюз спешить, чтобы избежать полномасштабной трансатлантической торговой войны.

По словам Шефчовича, США и ЕС достигли прогресса в результате нескольких раундов личных и телефонных переговоров после того, как президент Дональд Трамп ввел, а затем приостановил 20-процентные пошлины на товары из Евросоюза.

Он добавил, что "его амбиция" по-прежнему заключается в заключении "сбалансированного и справедливого" соглашения с Белым домом.

Шефчович отметил, что главным аргументом, который он выдвинул торговому представителю США Джеймисону Гриру и министру торговли Говарду Лутнику, был учет экспорта американских услуг в ЕС, что уменьшило бы общий торговый дефицит с Европой до лишь около 50 млрд евро.

По его словам, этот дефицит можно быстро покрыть за счет соглашений о закупке большего количества американского газа и сельскохозяйственной продукции.

"Если мы считаем проблемой дефицит в размере 50 млрд евро, я верю, что мы действительно можем... решить эту проблему очень быстро за счет закупки сжиженного природного газа, некоторых сельскохозяйственных продуктов, таких как соя, или в других сферах", – сказал Шефчович.

"Очень важно, что мы, на мой взгляд, немного лучше понимаем друг друга, их позицию, их мотивы. И я думаю, что они немного лучше понимают нас", – добавил он.

Но он предупредил, что будет "очень трудно" достичь соглашения, которое будет "однозначно выгодным и приемлемым для наших государств-членов и Европейского парламента".

2 апреля Трамп ввел минимальный дополнительный тариф в размере 10% на почти все страны, одновременно предложив дополнительные "взаимные" пошлины для некоторых торговых партнеров, в том числе 20% для ЕС. Позже Трамп приостановил дополнительные "взаимные" меры, предоставив партнерам 90 дней для переговоров.

Европейская комиссия в среду, 30 апреля, представила странам ЕС позиции для переговоров с администрацией Дональда Трампа о торговле и введенных США тарифах.

Ранее в апреле Дональд Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.