На президентських виборах в Румунії почалось голосування за кордоном

У п'ятницю, 2 травня, відкрилось голосування на президентських виборах в Румунії на виборчих дільницях за кордоном.

Про це повідомляє Digi24, інформує "Європейська правда".

До 965 виборчих дільниць за кордоном надіслали 3,6 мільйона бюлетенів.

Першою відкрилась виборча дільниця у новозеландському Окленді о 7:00 за місцевим часом.

На президентських виборах 2025 року за кордоном можуть голосувати всі громадяни Румунії, які мають право голосу і чинне посвідчення особи, видане румунськими органами влади.

Станом на 12:00 за Києвом, за кордоном проголосувало 16 613 осіб.

Перший тур президентських виборів в Румунії пройде 4 травня, а другий – 18 травня.

Їхнім фаворитом є лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який має неявну підтримку одіозного Келіна Джорджеску. Водночас опитування показують, що він може програти другий тур.

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