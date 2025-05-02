На президентских выборах в Румынии началось голосование за рубежом

В пятницу, 2 мая, открылось голосование на президентских выборах в Румынии на избирательных участках за рубежом.

Об этом сообщает Digi24, информирует "Европейская правда".

В 965 избирательных участков за рубежом прислали 3,6 миллиона бюллетеней.

Первым открылся избирательный участок в новозеландском Окленде в 7:00 по местному времени.

На президентских выборах 2025 года за рубежом могут голосовать все граждане Румынии, имеющие право голоса и действующего удостоверения личности, выданное румынскими органами власти.

По состоянию на 12:00 по Киеву, за рубежом проголосовало 16 613 человек.

Первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 4 мая, а второй – 18 мая.

Их фаворитом является лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, который имеет неявную поддержку одиозного Келина Джорджеску. В то же время опросы показывают, что он может проиграть второй тур.

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