В уряді хочуть, щоб Рада ратифікувала угоду про надра зі США до 8 травня

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує підписану угоду про надра із США на початку наступного тижня – до 8 травня.

Як повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда", про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Шмигаль нагадав, що текст основної угоди, яка потребує ратифікації парламентом, вже опублікований, а наступні угоди "технічного" характеру будуть підписуватися безпосередньо між українською Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства та американською державною компанією DFC і не потребуватимуть ратифікації.

"Вони будуть продовженням цієї міждержавної угоди, яку ми просимо ратифікувати... Вони не будуть ширшими, ніж ця угода. Ми були б вдячні, якби парламент встиг до 8 травня ратифікувати… Але вам визначатись, коли ратифікація може бути. Уряд просить зробити це настільки оперативно, наскільки це дозволить законодавство", – заявив прем’єр.

Як відомо, 30 квітня Україна та США уклали рамкову угоду про економічне партнерство. "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Зазначимо, наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України. Детальніше у статті Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.