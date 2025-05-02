В правительстве хотят, чтобы Рада ратифицировала соглашение о недрах с США до 8 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил ожидание, что Верховная Рада ратифицирует подписанное соглашение о недрах с США в начале следующей недели – до 8 мая.

Как сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Шмыгаль напомнил, что текст основного соглашения, требующего ратификации в парламенте, уже опубликован, а последующие соглашения "технического" характера будут подписываться непосредственно между украинским Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства и американской государственной компанией DFC и не потребуют ратификации.

"Они будут продолжением этого межгосударственного соглашения, которое мы просим ратифицировать... Они не будут шире, чем это соглашение. Мы были бы благодарны, если бы парламент успел до 8 мая ратифицировать... Но вам решать, когда ратификация может быть. Правительство просит сделать это настолько оперативно, насколько это позволит законодательство", – заявил премьер.

Как известно, 30 апреля Украина и США заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Отметим, что на данный момент не сформированы, не подписаны и не опубликованы "технические" соглашения, без которых невозможно сделать выводы о целесообразности ратификации и долгосрочных последствиях соглашения для Украины. Подробнее в статье Минералы в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.