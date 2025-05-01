Зеленський: угода про надра – результат зустрічі з Трампом у Ватикані

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що угода про надра була однією з тем його розмови з американським лідером Дональдом Трампом під час зустрічі у Ватикані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вечірньому зверненні 1 травня.

Зеленський подякував українській переговорній групі, долученій до укладання угоди про надра.

"Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладання угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною", – зазначив він.

Глава держави висловив сподівання, що будуть реалізовані й "інші результати нашої розмови".

Досі офіційно не повідомлялось, що угода про надра обговорювалась президентами України та США у Ватикані. Axios напередодні писало, що Трамп під час розмови нібито тиснув на Зеленського щодо якнайшвидшого підписання угоди.

Україна та США напередодні, 30 квітня, уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.

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