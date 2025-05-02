Іспанія і Португалія спільно виявлятимуть причину масштабного блекауту

Уряди Іспанії та Португалії домовилися в п'ятницю про створення спеціальної групи для з'ясування причин масштабного відключення електроенергії, яке сталося в понеділок, 28 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Про створення групи домовилися віцепрем'єр-міністерка та міністерка екологічної трансформації та демографічних викликів Іспанії Сара Аагесен та міністерка навколишнього середовища та енергетики Португалії Марія да Граса Карвалью під час віртуальної зустрічі.

"Ми мали змогу поділитися досвідом співпраці, яка розпочалася з першого дня. Це не лише обмін даними, а й співпраця з метою з'ясування інциденту, його причини і, що найголовніше, вжиття необхідних заходів, щоб це не повторилося", – сказала Аагесен.

Міністерка додала, що групу очолять вона сама та її колега з Португалії, а також обидва державні секретарі з питань енергетики.

Країни також вирішили координувати свої дії щодо інформації, яка повинна бути надана різним європейським органам, таким як Європейська мережа операторів систем електропередачі (ENTSO-E) або Європейська комісія.

Аагесен і Карвалью домовилися провести наступного тижня чергову онлайн-зустріч та активізувати контакти на найвищому урядовому рівні.

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що уряд проводить розслідування відключення електроенергії на Іберійському півострові, яке в понеділок зупинило потяги, закрило аеропорти та заблокувало людей у ліфтах .

В рамках розслідування слідчі з іспанського агентства з кібербезпеки INCIBE та розвідувальної служби CNI будуть збирати інформацію від оператора електромережі та приватних енергетичних компаній, в тому числі шляхом відвідування їхніх офісів.

Національний суд Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного відключення електроенергії.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів"