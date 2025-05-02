Испания и Португалия совместно выявят причину масштабного блэкаута

Правительства Испании и Португалии договорились в пятницу о создании специальной группы для выяснения причин масштабного отключения электроэнергии, которое произошло в понедельник, 28 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

О создании группы договорились вице-премьер и министр экологической трансформации и демографических вызовов Испании Сара Аагесен и министр окружающей среды и энергетики Португалии Мария да Граса Карвалью во время виртуальной встречи.

"Мы имели возможность поделиться опытом сотрудничества, которое началось с первого дня. Это не только обмен данными, но и сотрудничество с целью выяснения инцидента, его причин и, что самое главное, принятие необходимых мер, чтобы это не повторилось", – сказала Аагесен.

Министр добавила, что группу возглавят она сама и ее коллега из Португалии, а также оба государственных секретаря по вопросам энергетики.

Страны также решили координировать свои действия по информации, которая должна быть предоставлена различным европейским органам, таким как Европейская сеть операторов систем электропередачи (ENTSO-E) или Европейская комиссия.

Аагесен и Карвалью договорились провести на следующей неделе очередную онлайн-встречу и активизировать контакты на высшем правительственном уровне.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что правительство проводит расследование отключения электроэнергии на Иберийском полуострове, которое в понедельник привело к остановке поездов, закрытию аэропортов и блокированию людей в лифтах.

В рамках расследования следователи из испанского агентства по кибербезопасности INCIBE и разведывательной службы CNI будут собирать информацию от оператора электросети и частных энергетических компаний, в том числе путем посещения их офисов.

Национальный суд Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии.

Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".