У п’ятницю, 2 травня, до Києва прибув новий посол Австрії в Україні Роберт Мюллер.

Про це він повідомив у Х, пише "Європейська правда".

28 квітня колишній голова австрійського диппредставництва в Києві Арад Бенкьо повідомив про те, що його посаду обійматиме Роберт Мюллер.

А в п'ятницю, 2 травня, Мюллер оприлюднив свої спостереження і світлини з Києва.

"Перші враження від моєї нової посади в Києві: краса і стійкість народу України заслуговують на нашу повну і постійну підтримку", – написав він.

Фото: Х / Арад Бенкьо та Роберт Мюллер

14 березня міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер вперше прибула до України у ролі глави МЗС Австрії та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Тоді вона оголосила, що Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування і 2 млн євро на доставку зерна.

А 30 квітня вона представила спеціального координатора з питань відбудови України – ним став колишній голова правління енергетичного концерну Verbund Вольфганг Анценгрубер.