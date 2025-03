Нова очільниця МЗС Австрії зустрілась із Зеленським

Міністерка закордонних справ у новому уряді Австрії Беате Майнль-Райзінгер, яка вперше прибула до України у такій ролі, зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму X.

Беате Майнль-Райзінгер опублікувала фото із зустрічі з президентом України у Києві.

Honoured to meet with President @ZelenskyyUa. Stressed Austria’s strong support for a comprehensive, just and lasting peace in #Ukraine backed by support of int’l community. It is up to Russia to end its war of aggression. Austria continues to stand with the people of #Ukraine! pic.twitter.com/JuooCRccCw