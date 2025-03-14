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Нова очільниця МЗС Австрії зустрілась із Зеленським

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Новини — П'ятниця, 14 березня 2025, 16:39 — Марія Ємець

Міністерка закордонних справ у новому уряді Австрії Беате Майнль-Райзінгер, яка вперше прибула до України у такій ролі, зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму X.

Беате Майнль-Райзінгер опублікувала фото із зустрічі з президентом України у Києві. 

"Мала за честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Підкреслила сильну підтримку Австрією комплексного, справедливого й тривалого миру в Україні, який би підкріплювала підтримка міжнародної спільноти. Це Росія має припинити свою загарбницьку війну", – написала очільниця МЗС Австрії. 

На брифінгу поруч з українським колегою Андрієм Сибігою Майнль-Райзінгер наголосила, що "мир – це більше, ніж короткочасне замовкання зброї", та висловила підтримку принципу про те, що не має бути переговорів щодо України без України і щодо майбутнього Європи – без Європи.

Також вона оголосила, що Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування і 2 млн євро на доставку зерна.

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