Нова очільниця МЗС Австрії зустрілась із Зеленським

Міністерка закордонних справ у новому уряді Австрії Беате Майнль-Райзінгер, яка вперше прибула до України у такій ролі, зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму X.

Беате Майнль-Райзінгер опублікувала фото із зустрічі з президентом України у Києві.

Honoured to meet with President @ZelenskyyUa. Stressed Austria’s strong support for a comprehensive, just and lasting peace in #Ukraine backed by support of int’l community. It is up to Russia to end its war of aggression. Austria continues to stand with the people of #Ukraine! pic.twitter.com/JuooCRccCw – Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) March 14, 2025

"Мала за честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Підкреслила сильну підтримку Австрією комплексного, справедливого й тривалого миру в Україні, який би підкріплювала підтримка міжнародної спільноти. Це Росія має припинити свою загарбницьку війну", – написала очільниця МЗС Австрії.

На брифінгу поруч з українським колегою Андрієм Сибігою Майнль-Райзінгер наголосила, що "мир – це більше, ніж короткочасне замовкання зброї", та висловила підтримку принципу про те, що не має бути переговорів щодо України без України і щодо майбутнього Європи – без Європи.

Також вона оголосила, що Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування і 2 млн євро на доставку зерна.