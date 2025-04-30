Уряд Австрії призначає координатора з відбудови України

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер представила спеціального координатора з питань відбудови України – ним став колишній голова правління енергетичного концерну Verbund Вольфганг Анценґрубер.

Про це пише Die Presse, передає "Європейська правда".

У себе в Х очільниця МЗС країни заявила, що федеральний уряд Австрії зробив відновлення України пріоритетом – "як для підтримки самої України, так і в інтересах австрійської економіки, а отже, й австрійського народу".

"Я дуже рада, що нам вдалося залучити Вольфганга Анценгрубера – визнаного фахівця, який, як мало хто інший, знається на питаннях підприємництва, бізнесу та енергетики. Саме тому він є ідеальним кандидатом для того, щоб допомогти Австрії у зусиллях із відновлення", – додала Майнль-Райзінгер.

Фото: Х

На брифінгу у середу, 30 квітня, як цитує видання, глава МЗС Австрії розповіла, що близько 200 австрійських компаній уже працюють безпосередньо в Україні, створюючи робочі місця та сприяючи стабільності.

"Маємо сильні компанії з необхідним досвідом", – підкреслила вона.

А колишній голова правління енергетичного концерну Verbund Анценґрубер, своєю чергою, назвав пріоритетними напрямками: зелену енергетику, гідроелектроенергетику, інфраструктуру, машинобудування, дорожнє будівництво, житло, послуги, страхування та фінанси.

За його словами, це "складна й багатогранна робота".

Водночас ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) розкритикувала таке призначення.

"Найдорожчий уряд в історії знову створив "тепле місце" для людини з кола ÖVP – посаду, яка нічого не дає австрійським громадянам", – заявила представниця FPÖ із зовнішньої політики Сюзанна Фюрст.

Вона додала, що відбудова України можлива лише після завершення війни, й Австрія не має на себе брати відповідальність за неї.

14 березня Майнль-Райзінгер вперше прибула до України у ролі глави МЗС Австрії та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Тоді вона оголосила, що Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування і 2 млн євро на доставку зерна.