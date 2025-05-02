В Киев прибыл новый посол Австрии
Новости — Пятница, 2 мая 2025, 17:20 —
В пятницу, 2 мая, в Киев прибыл новый посол Австрии в Украине Роберт Мюллер.
Об этом он сообщил в Х, пишет "Европейская правда".
28 апреля бывший глава австрийского диппредставительства в Киеве Арад Бенкьо сообщил, что его должность займет Роберт Мюллер.
А в пятницу, 2 мая, Мюллер обнародовал свои наблюдения и фотографии из Киева.
"Первые впечатления от моей новой должности в Киеве: красота и стойкость народа Украины заслуживают нашей полной и постоянной поддержки", – написал он.
14 марта министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер впервые прибыла в Украину в качестве главы МИД Австрии и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.
Тогда она объявила, что Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование и 2 млн евро на доставку зерна.
А 30 апреля она представила специального координатора по вопросам восстановления Украины – им стал бывший председатель правления энергетического концерна Verbund Вольфганг Анценгрубер.