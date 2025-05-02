В пятницу, 2 мая, в Киев прибыл новый посол Австрии в Украине Роберт Мюллер.

Об этом он сообщил в Х, пишет "Европейская правда".

28 апреля бывший глава австрийского диппредставительства в Киеве Арад Бенкьо сообщил, что его должность займет Роберт Мюллер.

А в пятницу, 2 мая, Мюллер обнародовал свои наблюдения и фотографии из Киева.

"Первые впечатления от моей новой должности в Киеве: красота и стойкость народа Украины заслуживают нашей полной и постоянной поддержки", – написал он.

Фото: Х / Арад Бенкьо та Роберт Мюллер

14 марта министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер впервые прибыла в Украину в качестве главы МИД Австрии и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Тогда она объявила, что Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование и 2 млн евро на доставку зерна.

А 30 апреля она представила специального координатора по вопросам восстановления Украины – им стал бывший председатель правления энергетического концерна Verbund Вольфганг Анценгрубер.