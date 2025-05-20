Торгпред: із завершенням автономних преференцій ЄС українські експортери можуть не помітити змін

Торговий представник України Тарас Качка заявив про можливість введення Євросоюзом перехідного періоду для українських імпортерів після завершення 5 червня дії автономних преференцій ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час виступу на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Тарас Качка визнає, що Україна та ЄС не встигають домовитися про новий торговий режим після завершення дії автономних преференцій.

"Минулого року нас попередили: продовження дії автономних преференцій буде останнім, а після його завершення буде використано 29 статтю Угоди про асоціацію. І якщо перша частина виконуються повністю – позиція ЄС, що нового продовження не буде є дуже чітка, то з другою частиною через певні зовнішні обставини виникла пауза", – визнає він.

Торгпред нагадує, що в такому випадку сторони мають повернутися до діючого режиму вільної торгівлі, прописаному в Угоді про асоціацію, проте сподівається, що де-факто цей режим буде більш сприятливим для українських імпортерів.

"Навіть якщо ми не встигнемо до 6 червня домовитися про нові параметри і продовжуватимемо домовлятися – буде знайдено можливість, щоби в українських імпортерів в цей період не було проблем із доступом на ринки Європейського Союзу", – сказав Качка.

Разом із тим він визнає – ситуація із переговорами про торговий режим "не така оптимістична і дружня, як в інших сферах співпраці з Європейським Союзом".

Що стосується майбутнього режиму, який на постійній основі прийде на заміну автономним преференціям, то, за словами Качки, позиція Києва полягає в тому, що можливості для українських імпортерів мають бути "такими, як зараз, може навіть більшими, але більше контрольованими".

Раніше повідомляли, що якщо після 5 червня Єврокомісія та Україна не встигнуть внести необхідні поправки до Угоди про вільну торгівлю Україна-ЄС, Брюссель запропонує перехідні заходи, щоб захистити українських експортерів.

Для глибшого розуміння питання читайте статтю редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям".