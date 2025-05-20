Торгпред: с завершением автономных преференций ЕС украинские экспортеры могут не заметить изменений

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о возможности введения Евросоюзом переходного периода для украинских импортеров после завершения 5 июня действия автономных преференций ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время выступления на конференции "Торговые войны: искусство защиты".

Тарас Качка признает, что Украина и ЕС не успевают договориться о новом торговом режиме после завершения действия автономных преференций.

"В прошлом году нас предупредили: продление действия автономных преференций будет последним, а после его завершения будет использована статья 29 Соглашения об ассоциации. И если первая часть выполняется полностью – позиция ЕС, что нового продления не будет, очень четкая, то со второй частью из-за определенных внешних обстоятельств возникла пауза", – признает он.

Торгпред напоминает, что в таком случае стороны должны вернуться к действующему режиму свободной торговли, прописанному в Соглашении об ассоциации, однако надеется, что де-факто этот режим будет более благоприятным для украинских импортеров.

"Даже если мы не успеем до 6 июня договориться о новых параметрах и будем продолжать договариваться – будет найдена возможность, чтобы у украинских импортеров в этот период не было проблем с доступом на рынки Европейского Союза", – сказал Качка.

Вместе с тем он признает: ситуация с переговорами о торговом режиме "не такая оптимистичная и дружественная, как в других сферах сотрудничества с Европейским Союзом".

Что касается будущего режима, который на постоянной основе придет на замену автономным преференциям, то, по словам Качки, позиция Киева заключается в том, что возможности для украинских импортеров должны быть "такими, как сейчас, может даже большими, но более контролируемыми".

Ранее сообщалось, что если после 5 июня Еврокомиссия и Украина не успеют внести необходимые поправки в Соглашение о свободной торговле Украина-ЕС, Брюссель предложит переходные меры, чтобы защитить украинских экспортеров.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".