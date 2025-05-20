ЄС ударив санкціями по Росії за використання хімічної зброї проти України

Європейський Союз запровадив санкції проти трьох російських установ, причетних до розробки та використання хімічної зброї.

Про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС, пише "Європейська правда".

До списку санкцій потрапили Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр і 33-й центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони РФ – усі вони входять до складу Збройних сил Росії.

Обмежувальні заходи ЄС проти використання та поширення хімічної зброї тепер охоплюють загалом 25 осіб і шість організацій.

Таке рішення ухвалено на підставі звітів, оприлюднених Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.

У заяві наголосили, що ці звіти підтверджують наявність засобів для придушення заворушень, зокрема хімічної речовини CS (2-хлоробензальмалононітрил) та споріднених сполук у зразках, зібраних на передовій в Україні.

Рада ЄС наголосила, що Росія не надала жодного достовірного пояснення щодо широко задокументованого використання таких речовин.

"З огляду на серйозність ситуації та з метою посилення глобального режиму заборони хімічної зброї, ЄС закликає ОЗХЗ своєчасно встановити відповідальних за використання засобів для придушення заворушень як засобу ведення війни", – додали у заяві.

Нагадаємо, у жовтні Британія запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв’язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.

20 травня ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії, який став 17 за рахунком після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Пакет зачепить майже 200 суден "тіньового флоту" Росії, а також нові заходи стосуються гібридних загроз і прав людини.

Як писала "ЄвроПравда", 18-й пакет санкцій проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.